Одна сторона прямоугольника на 20 см больше другой. Если меньшую сторону увеличить в двое, а большую в трое, то периметр нового прямоугольника будет равным 240 см. Найдите стороны данного прямоугольника.
Алгебра
Одна сторона прямоугольника на 20 см больше другой. Если меньшую сторону увеличить в двое, а большую в трое, то периметр нового прямоугольника будет равным 240 см. Найдите стороны данного прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшая сторона прямоугольника Х, а большая сторона Х + 20. У нового прямоугольника меньшая сторона 2 * Х, а большая 3 * Х + 60. Получаем уравнение 2 * (2 * Х + 3 * Х + 60) = 10 * Х + 120 = 240 , откуда Х = 12 см. Итак, стороны исходного прямоугольника 12 см и 32 см.
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