Одна сторона прямоугольника на 20 см больше другой. Если меньшую сторону увеличить в двое, а большую в трое, то периметр нового прямоугольника будет равным 240 см. Найдите стороны данного прямоугольника. 

Алгебра
Одна сторона прямоугольника на 20 см больше другой. Если меньшую сторону увеличить в двое, а большую в трое, то периметр нового прямоугольника будет равным 240 см. Найдите стороны данного прямоугольника. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшая сторона прямоугольника Х, а большая сторона Х + 20. У нового прямоугольника меньшая сторона  2 * Х, а большая  3 * Х + 60. Получаем уравнение   2 * (2 * Х + 3 * Х + 60) = 10 * Х + 120 = 240 , откуда  Х = 12 см. Итак, стороны исходного прямоугольника  12 см  и  32 см.
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