Одна сторона прямоугольника на 20 см больше другой. Если меньшую сторону увеличить в двое, а большую в трое, то периметр нового прямоугольника будет равным 240 см. Найдите стороны данного прямоугольника.

Алгебра

Одна сторона прямоугольника на 20 см больше другой. Если меньшую сторону увеличить в двое, а большую в трое, то периметр нового прямоугольника будет равным 240 см. Найдите стороны данного прямоугольника.

Автор: Гость