по прямолинейной автостраде движутся равномерно: автобус-вправо со скоростью 20 м/с, легковой автомобиль-влево со скоростью 15 м/с, мотоциклист влево со скоростью 10м/с. Координаты этих экипажей в момент начала наблюдения равны...

Физика

по прямолинейной автостраде движутся равномерно: автобус-вправо со скоростью 20 м/с, легковой автомобиль-влево со скоростью 15 м/с, мотоциклист влево со скоростью 10м/с. Координаты этих экипажей в момент начала наблюдения равны соответственно 500, 200, 300м. Написать их уравнения движения координату легкого автомрбиля и пройденный путь через 10 с.

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