по прямолинейной автостраде движутся равномерно: автобус-вправо со скоростью 20 м/с, легковой автомобиль-влево со скоростью 15 м/с, мотоциклист влево со скоростью 10м/с. Координаты этих экипажей в момент начала наблюдения равны...

Физика
по прямолинейной автостраде движутся равномерно: автобус-вправо со скоростью 20 м/с, легковой автомобиль-влево со скоростью 15 м/с, мотоциклист влево со скоростью 10м/с. Координаты этих экипажей в момент начала наблюдения равны соответственно 500, 200, 300м. Написать их уравнения движения координату легкого автомрбиля и пройденный путь через 10 с.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнения движения автобуса         Х1 (t) = 500 + 20 * t автомобиля    X2 (t) = 200 - 15 * t мотоцикла      X3 (t) = 300 - 10 * t За 10 секунд автомобиль проедет  15 * 10 = 150 м, а его координата  200 - 150 = 50 м.
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