При обжиге минерала цинковой обманки ZnS массой 26 кг в избытке кислорода получен сернистый газ объёмом 4,48 м3 (н.у.) с выходом 80% Найдите массовую долю (%) примесей в минерале

Химия

При обжиге минерала цинковой обманки ZnS массой 26 кг в избытке кислорода получен сернистый газ объёмом 4,48 м3 (н.у.) с выходом 80% Найдите массовую долю (%) примесей в минерале

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