При обжиге минерала цинковой обманки ZnS массой 26 кг в избытке кислорода получен сернистый газ объёмом 4,48 м3 (н.у.) с выходом 80% Найдите массовую долю (%) примесей в минерале
Химия
При обжиге минерала цинковой обманки ZnS массой 26 кг в избытке кислорода получен сернистый газ объёмом 4,48 м3 (н.у.) с выходом 80% Найдите массовую долю (%) примесей в минерале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2 Wвыхода(SO2)=80% V(SO2)=4480л m(ZnS)-26000г Wпримесей(ZnS)-? n практич. (SO2)=4480/22,4=200моль n теоретич (SO2) = 200*0,8=160 моль n (ZnS) = 160 моль m вступившего в реакцию(ZnS) = 160* (32+65)=13920г Wпримесей(ZnS) = 13920:26000 *100 = 53.5%
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