Сочинения;моя дорога в школу.

Гость: Гость:

Утром меня мама будит в семь часов.Я заправляю кровать и иду пить кофе с бутербродами.Пока мама вызывала такси,я одевала сапоги и пальто.Вышла на улицу, а такси стояло уже у дома.Мы поехали по шоссе, нас обгоняли машины со всех сторон. Когда я проезжала, из фойе ателье доносился звук пианино.Дальше было метро,люди то входили, то выходили.Тут же было кафе,мы с мамой частенько там обедаем. Дорога длинная, но когда смотришь в окно, она быстро кончается. И вот я уже подъезжаю к школе. ВОТ ПРИМЕРНО ТАКОЕ!!!!!!!!!!