найти закономерность и продолжить ряд 15 24

Математика
найти закономерность и продолжить ряд 15 24
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15,24,39,48,63,72 ........ n,n+9,
Гость:
15,24,39,48,63,72.....
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