Автобус проехал расстояние 480 км за 8 часов.За сколько времени пройдёт это расстояние автомобиль скорость которого на 36км/ч больше скорости автобуса?С какой скоростью надо ехать,чтобы преодолеть это расстояние?

Математика

Автобус проехал расстояние 480 км за 8 часов.За сколько времени пройдёт это расстояние автомобиль скорость которого на 36км/ч больше скорости автобуса?С какой скоростью надо ехать,чтобы преодолеть это расстояние?

Автор: Гость