Автобус проехал расстояние 480 км за 8 часов.За сколько времени пройдёт это расстояние автомобиль скорость которого на 36км/ч больше скорости автобуса?С какой скоростью надо ехать,чтобы преодолеть это расстояние?
Математика
Автобус проехал расстояние 480 км за 8 часов.За сколько времени пройдёт это расстояние автомобиль скорость которого на 36км/ч больше скорости автобуса?С какой скоростью надо ехать,чтобы преодолеть это расстояние?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 480:8=60(км/ч)-скорость автобуса. 2) 60+36=96(км/ч)-скорость автомобиля. 3) 480:96=5(ч)-за столько времени ехал автомобиль. наверно так.
Гость:
480/8=60км/ч скорость автобуса 480/(60+36)=5 часов понадобится автомобилю при скорости 96км/ч
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