Папе и дедушке вместе 111 лет. Сколько лет каждому , если папа в 2 раза моложе дедушки?

Алгебра

Папе и дедушке вместе 111 лет. Сколько лет каждому , если папа в 2 раза моложе дедушки?

Автор: Гость