Папе и дедушке вместе 111 лет. Сколько лет каждому , если папа в 2 раза моложе дедушки?
Алгебра
Папе и дедушке вместе 111 лет. Сколько лет каждому , если папа в 2 раза моложе дедушки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х лет-папе, тогда 2х-дедушке. х+2х=111 3х=111 х=37 37 лет - папе 37*2=74 - дедушке
Гость:
х - возраст папы: х + 2х = 111 3х = 111 х = 37 лет папе. Дедушке 37 * 2 = 74 года. Ответ: 37 лет; 74 года.
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