Как вы считаете,может ли глобализация привести мир к полному единообразию?Или это невозможно?Почему?
География
Как вы считаете,может ли глобализация привести мир к полному единообразию?Или это невозможно?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как глобализация- это исторический процесс, в ходе которого изчезают границы между государствами, то гипотетически может. Однако должно пройти большое количество времени, прежде чем государства объединятся. Общество еще не настолько сплочено, чтобы объединить целую планету!
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