Как вы считаете,может ли глобализация привести мир к полному единообразию?Или это невозможно?Почему?

Гость: Гость:

Так как глобализация- это исторический процесс, в ходе которого изчезают границы между государствами, то гипотетически может. Однако должно пройти большое количество времени, прежде чем государства объединятся. Общество еще не настолько сплочено, чтобы объединить целую планету!