найдите в данных предложениях подлежащие и сказуемое. Определите, чем они выражены. Поставьте, где необходимо, тире. Жизнь человека чудо из чудес. Мои друзья загадка для меня. Жизнь моя железная дорога вечное стремление вперед....

Русский язык

найдите в данных предложениях подлежащие и сказуемое. Определите, чем они выражены. Поставьте, где необходимо, тире. Жизнь человека чудо из чудес. Мои друзья загадка для меня. Жизнь моя железная дорога вечное стремление вперед. Писательство призвание. Ненависть сердца последний холод. Мир это лес, в котором нет и двух одинаковых листочков. Краса лица глаза, краса уст слова, краса слов пословица. Человек есть украшение мира. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского языка. Уверенность самая могучая творческая сила. Сонливый да ленивый два родных брата. Помогите пожалуйста!!

Автор: Гость