найдите в данных предложениях подлежащие и сказуемое. Определите, чем они выражены. Поставьте, где необходимо, тире. Жизнь человека чудо из чудес. Мои друзья загадка для меня. Жизнь моя железная дорога вечное стремление вперед....
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найдите в данных предложениях подлежащие и сказуемое. Определите, чем они выражены. Поставьте, где необходимо, тире. Жизнь человека чудо из чудес. Мои друзья загадка для меня. Жизнь моя железная дорога вечное стремление вперед. Писательство призвание. Ненависть сердца последний холод. Мир это лес, в котором нет и двух одинаковых листочков. Краса лица глаза, краса уст слова, краса слов пословица. Человек есть украшение мира. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского языка. Уверенность самая могучая творческая сила. Сонливый да ленивый два родных брата. Помогите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь (подл., выраж. сущ) человека - чудо (сказ., выраж. сущ) из чудес. Мои друзья (подл., сущ) - загадка (сказ., сущ) для меня. Жизнь (подл., сущ) моя - железная дорога (сказ, сущ) , вечное стремление (сказ, сущ) вперед. Писательство (подл, сущ) - призвание (сказ, сущ). Ненависть (подл, сущ) сердца - последний холод (сказ, сущ). Мир (подл, сущ) - это лес (сказ, сущ), в котором нет и двух одинаковых листочков. Краса (подл, сущ) лица - глаза, краса (подл, сущ) уст - слова, краса (подл, сущ) слов - пословица (сказ, сущ). Человек (подл, сущ) - есть украшение (сказ, сущ) мира. Пушкин (подл, сущ) - есть явление (сказ, сущ) чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского языка. Уверенность (подл, сущ) - самая могучая творческая сила. Сонливый да ленивый (сонливый ленивый=подл) - два родных брата (два брата=сказ).
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