записать 3 элемента у которых по 5 электронов на внешнем уровне

Химия
записать 3 элемента у которых по 5 электронов на внешнем уровне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N (Азот), P (Фосфор), As (Мышьяк) т.к. количество электронов на внешнем энергетическом уровне, для элементов главных подргупп, совпадают с номером группы.
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