твiр на тему "Прийшла золотокоса осiнь"

Гость: Гость:

Люблю осінь. Осінь чарує мене своїми кольорами. На деревах тріпочуть перші жовті листочки, потім червоні, багряні, золоті. Достигли сливи, груші, яблука. В повітрі пахне медовим ароматом. Ще чорнобривці, жоржини поспішають доцвісти. Іде дощ. Тоді дощ на сніг обертається, і настає зима. І лише горобина радо буде пригощати дроздів, синиць своїми червоними ягодами.