твiр на тему "Прийшла золотокоса осiнь"
Қазақ тiлi
твiр на тему "Прийшла золотокоса осiнь"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люблю осінь. Осінь чарує мене своїми кольорами. На деревах тріпочуть перші жовті листочки, потім червоні, багряні, золоті. Достигли сливи, груші, яблука. В повітрі пахне медовим ароматом. Ще чорнобривці, жоржини поспішають доцвісти. Іде дощ. Тоді дощ на сніг обертається, і настає зима. І лише горобина радо буде пригощати дроздів, синиць своїми червоними ягодами.
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