зробити фонетичний розбір слова пюпітр

Қазақ тiлi
зробити фонетичний розбір слова пюпітр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[п' у п' і т р] - 6 букв, 6 звуків (підкресл. - наголош.) пю - пітр(2 склади) 1 - відкритий, ненаголошений; 2 - закритий, наголошений; [п'] - пригол.,сонорн.,губн.,м'який.; [у] - голосн., задн.ряду,високе.підн.,лабіалізований; [п'] - пригол.,сонорн.,губн.,м'який.; [і] - голосн., передн.ряду,високе підн.,нелабіал.; [т] - пригол.,шумн.,язик.,твердий; [р] - пригол.,сонорн.,язик.,твердий..   З увагою до Вас. Петрусь.      
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
при аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч остановился через 5 сек. Найти тормозной путь.
Ответить
Қазақ тiлi
твiр на тему "Прийшла золотокоса осiнь"
Ответить
Геометрия
высота ромба, которая проведена из вершины тупого угла, делит сторону ромба пополам. Найдите периметр ромба,если длина меньшей диагонали 20 дм.
Ответить
Химия
записать 3 элемента у которых по 5 электронов на внешнем уровне
Ответить
Английский язык
Open the brackets and put the verb into the correct form.   Sophie (to be) from France. She (to be) in Egypt now. She (to study) the history of Egy...
Ответить