зробити фонетичний розбір слова пюпітр

Гость: Гость:

[п' у п' і т р] - 6 букв, 6 звуків (підкресл. - наголош.) пю - пітр(2 склади) 1 - відкритий, ненаголошений; 2 - закритий, наголошений; [п'] - пригол.,сонорн.,губн.,м'який.; [у] - голосн., задн.ряду,високе.підн.,лабіалізований; [п'] - пригол.,сонорн.,губн.,м'який.; [і] - голосн., передн.ряду,високе підн.,нелабіал.; [т] - пригол.,шумн.,язик.,твердий; [р] - пригол.,сонорн.,язик.,твердий.. З увагою до Вас. Петрусь.