Ремонтная мастерская приобрела комплекты металлических и пластмассовых деталей для велосипедов.Комплектов металлических деталей по цене 1250 руб. куплено на сумму 75 000 руб.,а пластмассовых по цене 2700 руб. на сумму 64 800 ру...

Математика
Ремонтная мастерская приобрела комплекты металлических и пластмассовых деталей для велосипедов.Комплектов металлических деталей по цене 1250 руб. куплено на сумму 75 000 руб.,а пластмассовых по цене 2700 руб. на сумму 64 800 руб. Каких комплектов деталей приобретено больше и на сколько больше?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
металлических комплектов было куплено  75000 / 1250 = 60 ,  а  пластиковых 64800 / 2700 = 24. следовательно, металлических комплектов купили больше на 60 - 24 = 36.  
Гость:
1)75000:1250=60(деталей)металических. 2)64800:2700=24(деталей)пластмассовых. 3)60-24=36(деталей)больше. Ответ:На 36 металических деталей больше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Знайти значення швидкості  v ( у м/хв), якщо s =16 дм,  t - 32хв
Ответить
Қазақ тiлi
зробити фонетичний розбір слова пюпітр
Ответить
Физика
при аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч остановился через 5 сек. Найти тормозной путь.
Ответить
Қазақ тiлi
твiр на тему "Прийшла золотокоса осiнь"
Ответить
Геометрия
высота ромба, которая проведена из вершины тупого угла, делит сторону ромба пополам. Найдите периметр ромба,если длина меньшей диагонали 20 дм.
Ответить