Ремонтная мастерская приобрела комплекты металлических и пластмассовых деталей для велосипедов.Комплектов металлических деталей по цене 1250 руб. куплено на сумму 75 000 руб.,а пластмассовых по цене 2700 руб. на сумму 64 800 ру...
Математика
Ремонтная мастерская приобрела комплекты металлических и пластмассовых деталей для велосипедов.Комплектов металлических деталей по цене 1250 руб. куплено на сумму 75 000 руб.,а пластмассовых по цене 2700 руб. на сумму 64 800 руб. Каких комплектов деталей приобретено больше и на сколько больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
металлических комплектов было куплено 75000 / 1250 = 60 , а пластиковых 64800 / 2700 = 24. следовательно, металлических комплектов купили больше на 60 - 24 = 36.
Гость:
1)75000:1250=60(деталей)металических. 2)64800:2700=24(деталей)пластмассовых. 3)60-24=36(деталей)больше. Ответ:На 36 металических деталей больше.
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