Счетчик показал, что автомобиль проехал 15951 км. Через 2 часа на счётчике было другое пятизначное число, которое можно прочитать и справа налево. С какой скоростью ехал автомобиль эти два часа.
Алгебра
Счетчик показал, что автомобиль проехал 15951 км. Через 2 часа на счётчике было другое пятизначное число, которое можно прочитать и справа налево. С какой скоростью ехал автомобиль эти два часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
такое число будет 16061 тогда 15951-16061=110 110/2=55км/ч
Гость:
Следующее число, которое в обоих направлениях читается одинаково - 16061. Следовательно, за 2 часа автомобиль проехал 16061 - 15951 = 110 км, а его средняя скорость 110 / 2 = 55 км/ч.
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