Счетчик показал, что автомобиль проехал 15951 км. Через 2 часа на счётчике было другое пятизначное число, которое можно прочитать и справа налево. С какой скоростью ехал автомобиль эти два часа.

Алгебра

Счетчик показал, что автомобиль проехал 15951 км. Через 2 часа на счётчике было другое пятизначное число, которое можно прочитать и справа налево. С какой скоростью ехал автомобиль эти два часа.

Автор: Гость