100 орехов разделили на 5 куч. 1 и 2 -51; 2 и 3-44; 3 и 4-31; 4 и 5-33. найти количество орехов в каждой купе.

Гость: Гость:

1к + 2к + 3к + 4к = 51 + 31 = 82. поэтому в пятой куче 100 - 82 = 18 орехов. Тогда в четвертой куче 33 - 18 = 15 , в третьей 31 - 15 = 16 , во второй 44 - 16 = 28 , а в первой 51 - 28 = 23.