в ряду чисел 3,8,15,30,--,24 пропущено одно число. Восстановить его, зная,что среднее ариф-ое этих чисел =14.

Алгебра

в ряду чисел 3,8,15,30,--,24 пропущено одно число. Восстановить его, зная,что среднее ариф-ое этих чисел =14.

Автор: Гость