в ряду чисел 3,8,15,30,--,24 пропущено одно число. Восстановить его, зная,что среднее ариф-ое этих чисел =14.
Алгебра
в ряду чисел 3,8,15,30,--,24 пропущено одно число. Восстановить его, зная,что среднее ариф-ое этих чисел =14.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если среднее арифметическое шести чисел равно 14, то их сумма 14 * 6 = 84. Сумма известных чисел равна 3 + 8 + 15 + 30 + 24 = 80 , поэтому пропущено число 84 - 80 = 4.
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