Рассчитайте объём воды,необходимый для получения фосфорной кислоты массой 100 г из оксида фосфора(v)

Гость: Гость:

P2O5+3H2O=2H3PO4 Рассчитаем кол-во ортофосфорной кислоты(ну, или просто фосфорной кислоты, хотя "чисто" химически это кислотк необходимо называть ортофосфорной): 100/98=1,02 моль. Теперь найдем кол-во воды. Для этого считаем по химическому уравнению: 1,02*3/2=1,53 моль. Масса воды равна 27,54грамм. Ну, а объем найдем так: 27,54/1=27,54см3.Ответ: 27,54см3.