Шар, двигаясь без начальной скорости, скатился с наклонной плоскости длиной 1 м за 2с.Какой путь прошел шар за первую секунду движения
Физика
Шар, двигаясь без начальной скорости, скатился с наклонной плоскости длиной 1 м за 2с.Какой путь прошел шар за первую секунду движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь за первую секунду S (1) = a * 1² / 2 = a / 2 путь за 2 секунды S (2) = a * 2² / 2 = 2 * a Таким образом, путь шара за первую секунду равен четверти пути за 2 секунды, то есть 25 см.
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