Шар, двигаясь без начальной скорости, скатился с наклонной плоскости длиной 1 м за 2с.Какой путь прошел шар за первую секунду движения

Гость: Гость:

Путь за первую секунду S (1) = a * 1² / 2 = a / 2 путь за 2 секунды S (2) = a * 2² / 2 = 2 * a Таким образом, путь шара за первую секунду равен четверти пути за 2 секунды, то есть 25 см.