pqrs ромб qh высота ph=hs найти углы ромба

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PRQS ромб, значит PR=RQ=QS=SP PH=HS=1/2 PR В прямоугольном треугольнике катет, равный половине гипотенузы, лежит против угла 30° Треугольник PHR - прямоугольный (так как QH- высота ромба), PH=1/2 PR, значит угол PHR=30°, угол Р=60° угол R+угол Р=180° (свойство углов ромба), значит угол R=180°-60°=120° противположные углы ромба равны, значит угол Р=угол Q=60°. угол R=угол S=120°