на русском, английском и испанском языках в мире говорят 896 миллионов человек. На русском и английском языках говорят 651.млн. человек, на русском и испанском - 510 млн.человек. Сколько миллионов человек говорят на русском?
Алгебра
на русском, английском и испанском языках в мире говорят 896 миллионов человек. На русском и английском языках говорят 651.млн. человек, на русском и испанском - 510 млн.человек. Сколько миллионов человек говорят на русском?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на РУС АНГЛ ИСПАН -896(это всего)... НА РУСС и АНГЛ - 651.. отсюда можно узнать сколько человек говорят на испанском. 896-651=245..Значит 245 человек говорят на испанском... потом.... На РУСС и ИСПАН -510. можно узнать сколько человек говорят на АНГЛИИСКОМ.. 896-510=386. отсюда можно узнать сколько человек говорят на русском. от 896 -631=265. где 631 это те кто говорят на испанском и английском. ответ: 265 млн человек говорят на русском
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