Сравни числа в которых некоторые цифры закрыты:25000*2501*;640001*64001*;420306*4231*;735009*75***9
Математика
Сравни числа в которых некоторые цифры закрыты:25000*2501*;640001*64001*;420306*4231*;735009*75***9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250.00* > 25.01* 6.400.01* > 640.01* 4.203.06* > 42.31* 7.350.09* > 75*.**9 можно разделить числа по сотням и тысячам точками будет видно, какое число больше)
Гость:
25000*>2501* 640001*>64001* 420306*>4231* 735009*>75***9*
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