. В древнеегипетской повести о двух братьях старший брат говорит младшему давай приготовим плуг и упряжку быков потому что хлебное поле вышло из под воды...... обьясните эти слова старшего брата чем он предлагает заняться? в ка...
Обществознание
. В древнеегипетской повести о двух братьях старший брат говорит младшему давай приготовим плуг и упряжку быков потому что хлебное поле вышло из под воды...... обьясните эти слова старшего брата чем он предлагает заняться? в каком месеце по нашему календарю поля в древнем египте освобождались от воды?C каким явлением природы это было связано?опишите его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он предлагает пахать т.к. после разлива на полях остовалась влага и плодородный ил, хорошо для пахаты. В ноябре. Наводнения. В начале лета шли пролевные дожди и таял снег на вершинах гор.
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