. В древнеегипетской повести о двух братьях старший брат говорит младшему давай приготовим плуг и упряжку быков потому что хлебное поле вышло из под воды...... обьясните эти слова старшего брата чем он предлагает заняться? в ка...

Обществознание

. В древнеегипетской повести о двух братьях старший брат говорит младшему давай приготовим плуг и упряжку быков потому что хлебное поле вышло из под воды...... обьясните эти слова старшего брата чем он предлагает заняться? в каком месеце по нашему календарю поля в древнем египте освобождались от воды?C каким явлением природы это было связано?опишите его

Автор: Гость