Вычислите количество молекул воды в: 0.2) 2.0) 5.0 молях
Химия
Вычислите количество молекул воды в: 0.2) 2.0) 5.0 молях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=n*NA NA=6,02*10 в 23 степени моль-1 и подставляйте 0,2*6,02*10 в 23 2*6,02*10 в 23 и 5*6,02*10 в 23
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