Для приготовления фруктового напитка купили яблоки,апельсины и вишню ОТношение их масс равно 5:4:3 Яблок на1,2 кг больше чем вишни Сколько всего кг фруктов купили? А-6,8кг   В 6,5кг   С7,2кг   Д 8кг

Математика
Для приготовления фруктового напитка купили яблоки,апельсины и вишню ОТношение их масс равно 5:4:3 Яблок на1,2 кг больше чем вишни Сколько всего кг фруктов купили? А-6,8кг   В 6,5кг   С7,2кг   Д 8кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть яблок  5 * Х, апельсинов  4 * Х, а вишен  3 * Х. Тогда получаем уравнение    5 * Х - 3 * Х = 2 * Х = 1,2  ,  откуда  Х = 0,6 кг. Всего фруктов купили   5 * Х + 4 * Х + 3 * Х = 12 * Х = 12 * 0,6 = 7,2 кг.
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