Для приготовления фруктового напитка купили яблоки,апельсины и вишню ОТношение их масс равно 5:4:3 Яблок на1,2 кг больше чем вишни Сколько всего кг фруктов купили? А-6,8кг В 6,5кг С7,2кг Д 8кг
Математика
Для приготовления фруктового напитка купили яблоки,апельсины и вишню ОТношение их масс равно 5:4:3 Яблок на1,2 кг больше чем вишни Сколько всего кг фруктов купили? А-6,8кг В 6,5кг С7,2кг Д 8кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть яблок 5 * Х, апельсинов 4 * Х, а вишен 3 * Х. Тогда получаем уравнение 5 * Х - 3 * Х = 2 * Х = 1,2 , откуда Х = 0,6 кг. Всего фруктов купили 5 * Х + 4 * Х + 3 * Х = 12 * Х = 12 * 0,6 = 7,2 кг.
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