Для приготовления фруктового напитка купили яблоки,апельсины и вишню ОТношение их масс равно 5:4:3 Яблок на1,2 кг больше чем вишни Сколько всего кг фруктов купили? А-6,8кг В 6,5кг С7,2кг Д 8кг

Математика

Для приготовления фруктового напитка купили яблоки,апельсины и вишню ОТношение их масс равно 5:4:3 Яблок на1,2 кг больше чем вишни Сколько всего кг фруктов купили? А-6,8кг В 6,5кг С7,2кг Д 8кг

Автор: Гость