О чём говорит песня, поставленная в эпиграф в этой главе Приступ?????

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В главе «Приступ» отражена ключевая ситуация «Капитанской дочки» - взятие крепости Пугачевым и поведение при этом героев. Все участники событий оказываются в ситуации выбора жизни или смерти: каждый из них делает его в соответствии со своими представлениями о морали, чести и долга.