АВСД-прямоугольник,угол АДВ : угол СДВ =4:5.Найти углы треугольника АОВ.
Геометрия
АВСД-прямоугольник,угол АДВ : угол СДВ =4:5.Найти углы треугольника АОВ.
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