докажите, что через любую точку пространства можно провести множество плоскостей
Геометрия
докажите, что через любую точку пространства можно провести множество плоскостей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно по основному понятию, что через одну точку можно провести бесконечно много прямых, а прямая делит плоскость на две части, следовательно, что плоскостей через данную точку можно провести множество
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