В хороводе по кругу стоят 15 детей. Справа от каждой девочки стоит мальчик. У половины мальчиков правый сосед тоже мальчик, а у другой половины мальчиков правый сосед - девочка. Сколько мальчиков и сколько девочек в хороводе?

Математика
В хороводе по кругу стоят 15 детей. Справа от каждой девочки стоит мальчик. У половины мальчиков правый сосед тоже мальчик, а у другой половины мальчиков правый сосед - девочка. Сколько мальчиков и сколько девочек в хороводе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
девочки сотоят через два мальчика,получаеться 10мальчиков и 5 девочек!
Гость:
так как у половины мальчиков правый сосед тоже мальчик, то получается мальчиков в два раза больше девочек, допустим девочек х, тогда х+2х=15 3х=15 х=5 девочек 5*2=10 мальчиков
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