В хороводе по кругу стоят 15 детей. Справа от каждой девочки стоит мальчик. У половины мальчиков правый сосед тоже мальчик, а у другой половины мальчиков правый сосед - девочка. Сколько мальчиков и сколько девочек в хороводе?

Математика

В хороводе по кругу стоят 15 детей. Справа от каждой девочки стоит мальчик. У половины мальчиков правый сосед тоже мальчик, а у другой половины мальчиков правый сосед - девочка. Сколько мальчиков и сколько девочек в хороводе?

Автор: Гость