На складе,в вагоне и контенере находится 24т груза. На складе груза в 2 раза больше,а в контенере в 2 раза меньше,чем в вагоне.Сколько груза находится на складе,в вагоне и в контейнере отдельно?
Математика
На складе,в вагоне и контенере находится 24т груза. На складе груза в 2 раза больше,а в контенере в 2 раза меньше,чем в вагоне.Сколько груза находится на складе,в вагоне и в контейнере отдельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: С+В+К=24 С=2В В=2К следовательно 2В+В+В/2=24 , 4В+2В+В=48 тогда 7В=48 и Ответ: В=48/7 С=96/7 К=24/7
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