На складе,в вагоне и контенере находится 24т груза. На складе груза в 2 раза больше,а в контенере в 2 раза меньше,чем в вагоне.Сколько груза находится на складе,в вагоне и в контейнере отдельно?

Математика

На складе,в вагоне и контенере находится 24т груза. На складе груза в 2 раза больше,а в контенере в 2 раза меньше,чем в вагоне.Сколько груза находится на складе,в вагоне и в контейнере отдельно?

Автор: Гость