Диагональ прямоугольника 10см и образует со стороной угол 30 градусов. Найдите длину меньшей стороны прямоугольника.

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Диагональ прямоугольника образует со сторонами прямоугольный треугольник. Она является гипотенузой. Катет, лежащий против угла 30 град. равен половине гипотенузы. 10:2=5 (см) - меньшая сторона (в треугольнике против меньшего угла лежит меньшая сторона, а другой угол равен 60 град0