Диагональ прямоугольника 10см и образует со стороной угол 30 градусов. Найдите длину меньшей стороны прямоугольника.
Геометрия
Диагональ прямоугольника 10см и образует со стороной угол 30 градусов. Найдите длину меньшей стороны прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСД прямоугольник АС диагональ=10 см угол САД =30 градусов. треугольник АДС прямоугольный угол Д=90 градусов угол А = 30 катет, противолежащий углу α , равен произведению гипотенузы(АС) на sin α; следовательно: 10 * 1/2=5 см Ответ: 5 см
Гость:
Диагональ прямоугольника образует со сторонами прямоугольный треугольник. Она является гипотенузой. Катет, лежащий против угла 30 град. равен половине гипотенузы. 10:2=5 (см) - меньшая сторона (в треугольнике против меньшего угла лежит меньшая сторона, а другой угол равен 60 град0
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