Греческая приставка "pro-" означает "перед". Какие слова в современном русском языке включают в себя этот элемент? Обосновать ответ.

Русский язык

Греческая приставка "pro-" означает "перед". Какие слова в современном русском языке включают в себя этот элемент? Обосновать ответ.

Автор: Гость