Греческая приставка "pro-" означает "перед". Какие слова в современном русском языке включают в себя этот элемент? Обосновать ответ.
Русский язык
Греческая приставка "pro-" означает "перед". Какие слова в современном русском языке включают в себя этот элемент? Обосновать ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот обоснования: Программа (pro- и gramma – буква, написанное) – содержание, изложение основных положений Проблема (pro- и blemma – взгляд) – сложный вопрос, требующий решения Профаза (pro- и fasis – появление) – первая стадия деления клеток Прогноз – буквально: ПРЕДсказание
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