Какой одночлен надо возвести в квадрат , чтобы получить одночлен: 1)A в шестой степени B в двенадцатой степени 2) 100 P в восьмой степени Q в шестой степени
Алгебра
Какой одночлен надо возвести в квадрат , чтобы получить одночлен: 1)A в шестой степени B в двенадцатой степени 2) 100 P в восьмой степени Q в шестой степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (A^3B^6)^2=A^6B^12 поєтому A^3B^6 2) (10P^4Q^3)^2=10^2*(P^4)^2*(Q^3)^2=100*P^(4*2)*Q^(3*2)=100P^8Q^6 поєтому 10P^4Q^3
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