Какой одночлен надо возвести в квадрат , чтобы получить одночлен: 1)A в шестой степени B в двенадцатой степени 2) 100 P в восьмой степени Q в шестой степени

Алгебра

Какой одночлен надо возвести в квадрат , чтобы получить одночлен: 1)A в шестой степени B в двенадцатой степени 2) 100 P в восьмой степени Q в шестой степени

Автор: Гость