как получить 4 тени?( чтоб на один предмет падало 4 тени)

Физика
как получить 4 тени?( чтоб на один предмет падало 4 тени)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сделать так чтобы свет падал ч четырёх разных сторон на этот предмет  
Гость:
сделать так, чтобы было 4 источника света, прмиер прожекторы на футбольном стадионе
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