Корова дала 69л молок.Из него приготовили 3 кг масла.Сколько литров молока должна дать корова,чтобы можно было приготовить 4 кг масла?

по пропорции решим 69-3 х-4 х=69*4:3=92 92 кг молока надо для того чтобы приготовить 4 кг масла

Гость: Гость:

1) 69:3=23 л молока - из только литров молока получается 1 кг масла 2) 23*4=92 л молока - нужно молока, чтобы можно было приготовить 4 кг масла ответ: 92 л молока