Корова дала 69л молок.Из него приготовили 3 кг масла.Сколько литров молока должна дать корова,чтобы можно было приготовить 4 кг масла?
Математика
Корова дала 69л молок.Из него приготовили 3 кг масла.Сколько литров молока должна дать корова,чтобы можно было приготовить 4 кг масла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по пропорции решим 69-3 х-4 х=69*4:3=92 92 кг молока надо для того чтобы приготовить 4 кг масла
Гость:
1) 69:3=23 л молока - из только литров молока получается 1 кг масла 2) 23*4=92 л молока - нужно молока, чтобы можно было приготовить 4 кг масла ответ: 92 л молока
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