фонетичний розбір слова - розповідь

Гость: Гость:

[р о з п о в' і д'] - 9 букв, 8 звуків (підкресл. - наголош.) роз - по - відь(3 склади) 1 - закритий, наголошений; 2 - відкритий, ненаголошений; 3 - закритий, ненаголошений; [р] - пригол.,сонорн.,язик.,твердий.; [о] - голосн.,задн.ряду,середн.підн., лабіал.; [з] - пригол., шумн.,дзвінк.,язик.,тверд.; [п] - пригол.,шумн.,губн.,твердий.; [о] - голосн.,задн.ряду,середн.підн., лабіал.; [в'] - пригол.,сонорн.,язик.,м'який; [і] - голосн., передн.ряду,високе підн.,нелабіал.; [д'] - пригол.,шумн.,дзвінк.,язик.,м'який. З увагою до Вас. Петрусь.