фонетичний розбір слова - розповідь
Қазақ тiлi
фонетичний розбір слова - розповідь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[р о з п о в' і д'] - 9 букв, 8 звуків (підкресл. - наголош.) роз - по - відь(3 склади) 1 - закритий, наголошений; 2 - відкритий, ненаголошений; 3 - закритий, ненаголошений; [р] - пригол.,сонорн.,язик.,твердий.; [о] - голосн.,задн.ряду,середн.підн., лабіал.; [з] - пригол., шумн.,дзвінк.,язик.,тверд.; [п] - пригол.,шумн.,губн.,твердий.; [о] - голосн.,задн.ряду,середн.підн., лабіал.; [в'] - пригол.,сонорн.,язик.,м'який; [і] - голосн., передн.ряду,високе підн.,нелабіал.; [д'] - пригол.,шумн.,дзвінк.,язик.,м'який. З увагою до Вас. Петрусь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
о каких элементах идет речь, если строение их атомной оболочки выражается следующим распределением электронов по слоям: а)2, 8, 1 б)2, 1 в)2, 8, 4 ...
Геометрия
Диагональ прямоугольника 10см и образует со стороной угол 30 градусов. Найдите длину меньшей стороны прямоугольника.
Алгебра
Какой одночлен надо возвести в квадрат , чтобы получить одночлен: 1)A в шестой степени B в двенадцатой степени 2) 100 P в восьмой степени Q в шесто...