Сумму чисел 17 и 55 уменьшить в А расс
Математика
Сумму чисел 17 и 55 уменьшить в А расс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма чисел 17 и 55 : 17+55=72 уменьшая в А раз будет выражение: 72:А (или такая запись 72/A)
Гость:
( 17 + 55 ) / А = 72 / А
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