Помогите сделать звуко буквенный разбор слова "чудесный". Мы сделали так: чудесный (чюдесный) - 3сл, 3гл., 5 согл. ч(ч)-согл, глух., мяг., непарн. у(йу) гл., безуд. д(д) согл., зв., мяг., парн. е(йе) гл, уд. с(с) согл, гл., тв....
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Помогите сделать звуко буквенный разбор слова "чудесный". Мы сделали так: чудесный (чюдесный) - 3сл, 3гл., 5 согл. ч(ч)-согл, глух., мяг., непарн. у(йу) гл., безуд. д(д) согл., зв., мяг., парн. е(йе) гл, уд. с(с) согл, гл., тв., парн. н(н)согл., глух., тв., непарн. ы(ы)гл., безуд. й(й) согл., зв., мягк., непарн. Итого: 8 букв, 10 зв. Правильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чудесный ч(ч)- согл., глух., мягк. у(у)-глас., безудар. д(д")- согл., зв., мягк. е(э)- глас.,удар. с(с)- согл., глух.,тв. н(н)- согл., сонор.,тв. ы(ы)- глас., безудар. й(й)- согл., зв., мягк. 8б., 8зв.,3 слога.
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