написать сочинние на тему пингвины

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написать сочинние на тему пингвины
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                  Пингвины. Пингвины это чудесные птицы!Они не умеют летать.Яйцо  высиживают мама и папа.Сначало мама,папа в это время ищет в море что по кушать.Потом мама уходит в море.Есть много пород пингвинов,например:Королеский,Африканские,Карликовы и т.д.Пингвины в среднем живут 20 лет.Однако известен случай что,пингвин прожил 50 лет!Перья у них короткие,лапы для плаванья очень хороши!Пингвины ростом до 1м20 см.Вес:самцы 29 кг,самки-26 кг.У пингвинов есть враги!Например:гигантский Буревестник,киты-убийцы и т.д.Африканских зовут ещё ослиними пингвинами!Пигвины умеют  общаться жестами! Вот какие интересные пигвины! 
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