Выразите в дм см a)18см b)303см
Математика
Выразите в дм см a)18см b)303см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18см- 1дм.8см 303см-30дм.3см.
Гость:
18см-1,8дм 303см-30,3дм
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