Прочитай речення. Підкресли в них однорідні члени. Добери до них залежні слова і запиши їх. Туристи милувалися...........горами, ..........долинами, .....ріками. Цілу зиму прилітали до годівнички,,,,,,горобці, ......синички і ....

Қазақ тiлi

Прочитай речення. Підкресли в них однорідні члени. Добери до них залежні слова і запиши їх. Туристи милувалися...........горами, ..........долинами, .....ріками. Цілу зиму прилітали до годівнички,,,,,,горобці, ......синички і ......горлиці.

Автор: Гость