Прочитай речення. Підкресли в них однорідні члени. Добери до них залежні слова і запиши їх. Туристи милувалися...........горами, ..........долинами, .....ріками. Цілу зиму прилітали до годівнички,,,,,,горобці, ......синички і ....
Қазақ тiлi
Прочитай речення. Підкресли в них однорідні члени. Добери до них залежні слова і запиши їх. Туристи милувалися...........горами, ..........долинами, .....ріками. Цілу зиму прилітали до годівнички,,,,,,горобці, ......синички і ......горлиці.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристи милувалися високими горами,широкими долинами,бурхливими ріками.(підкреслити:горами,долинами,ріками) Цїлу зиму прилітали до годівнички шустрі горобці,веселі синички і поважні горлиці (підкреслити:горобці,синички,горлиці)
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