Тема: Вычитание и сложение дробей с разными знаменателями. 4 минус х в квадрате делёный на 16 минус х в квадрате свё это минус х плюс 1 делёный на х плюс 4. Помогите с ответом не получаеться.
Алгебра
Тема: Вычитание и сложение дробей с разными знаменателями. 4 минус х в квадрате делёный на 16 минус х в квадрате свё это минус х плюс 1 делёный на х плюс 4. Помогите с ответом не получаеться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий знаменатель (4-х)(4+х). Далее домножаем дробь на нужное число. В числителе приводим подобные. Минус у дроби переносим в знаменатель, меняя при этом знаки. [latex]\frac{4-x^2}{16-x^2} - \frac{x-1}{x+4}= \frac{4-x^2-4x+x^2-4+x}{(4-x)(4+x)}=-\frac{3x}{16-x^2}=\frac{3x}{x^2-16} [/latex]
Гость:
[latex]\frac{4-x^{2}}{16-x^{2}}-\frac{x+1}{x+4}=\frac{4-x^{2}}{(4-x)(4+x)}-\frac{x+1}{4+x}=\frac{4-x^{2}-(4-x)(x+1)}{16-x^{2}}= \frac{4-x^{2}-(4x+4-x^{2}-x)}{16-x^{2}= [/latex] =[latex] \frac{4-x^{2}-4x-4+x^{2}+x}{16-x^{2}} =\frac{-3x}{16-x^{2}} [/latex]
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