Тема: Вычитание и сложение дробей с разными знаменателями. 4 минус х в квадрате делёный на 16 минус х в квадрате свё это минус х плюс 1 делёный на х плюс 4. Помогите с ответом не получаеться.

Алгебра

Тема: Вычитание и сложение дробей с разными знаменателями. 4 минус х в квадрате делёный на 16 минус х в квадрате свё это минус х плюс 1 делёный на х плюс 4. Помогите с ответом не получаеться.

Автор: Гость