Докозать,что какое либо трехцифровое число с одинаковіми цифрами делится на 37

Алгебра
Докозать,что какое либо трехцифровое число с одинаковіми цифрами делится на 37
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ААА = 100 * А + 10 * А + А = 111 * А = 37 * (3 * А)
Гость:
Любое трицифровое число с одинаковыми цифрами имеет вид ааа, где а - цифра отличная от нуля. ааа=100а+10а+1=111а, то есть любое трицифровое число с одинаковыми цифрами можно записать в произведение двух чисел, одно из которых 111   так как 111=3*37, то  число 111 делится на 37 нацело, и любое трицифровое число делится на 37 нацело. Доказано  
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