Докозать,что какое либо трехцифровое число с одинаковіми цифрами делится на 37

Гость: Гость:

Любое трицифровое число с одинаковыми цифрами имеет вид ааа, где а - цифра отличная от нуля. ааа=100а+10а+1=111а, то есть любое трицифровое число с одинаковыми цифрами можно записать в произведение двух чисел, одно из которых 111 так как 111=3*37, то число 111 делится на 37 нацело, и любое трицифровое число делится на 37 нацело. Доказано