Велосипедист от деревни до озера ехал со скоростью 15км/ч, а обратно-со скоростью10км/ч.сколько часов ушло на дорогу от деревни до озера, если на весь путь туда и обратно велосипедист затратил 5 часов? должно получится 2 часа. ...

Гость: Гость:

пусть расстояние от деревни до озера(то же самое от озера до деревни) х км, тогда от деревни до озера велосипедист заехал за х\15 часов, от озера до деревни х\10 часов, туда и обратно за х\15+х\10 часов. по условию задачи составляем уравнение х\15+х\10=5 |*30 3х+2х=150 5х=150 х=150\5 х=30 x\15=30\15=2 ответ: 2 часа