Сумма задуманного числа и наибольшего двухзначного числа в 2 раза меньше суммы задуманного числа и наибольшего трёхзначного числа.Найти задуманное число.
Алгебра
Сумма задуманного числа и наибольшего двухзначного числа в 2 раза меньше суммы задуманного числа и наибольшего трёхзначного числа.Найти задуманное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - задуманное число, тогда: 2(х + 99) = х + 999 2х + 198 = х + 999 х = 999 - 198 х = 801 Ответ. Задуманное число = 801.
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