Сумма задуманного числа и наибольшего двухзначного числа в 2 раза меньше суммы задуманного числа и наибольшего трёхзначного числа.Найти задуманное число.

Алгебра

Сумма задуманного числа и наибольшего двухзначного числа в 2 раза меньше суммы задуманного числа и наибольшего трёхзначного числа.Найти задуманное число.

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