Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли. Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18 кг соли?
Математика
Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли. Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18 кг соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18:2=9 во столько раз ребята могут засолить рыбы больше, чем засолили бы с помошью 2 кг соли 2) 9*9=81 кг рыбы - засолят ребята, если у них есть 18 кг соли ответ: 81 кг рыбы
Гость:
1)Во сколько раз 18 кг соли больше,чем 2 кг соли? 18:2=9 раз,значит и рыбы можно засолить в 9 раз больше 2)9*9=81 кг
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