Для засолки 9 кг рыбы нужно 2 кг соли. Сколько килограммов рыбы могут засолить ребята,если у них есть 18 кг соли?

Гость: Гость:

1) 18:2=9 во столько раз ребята могут засолить рыбы больше, чем засолили бы с помошью 2 кг соли 2) 9*9=81 кг рыбы - засолят ребята, если у них есть 18 кг соли ответ: 81 кг рыбы