почему нельзя абсолютно точно измерить прибором физическую величину
Физика
почему нельзя абсолютно точно измерить прибором физическую величину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Потому что есть измерительная погрешность прибора. И показания могут также зависеть от условий окружающей среды. 2.также зависит от многих внешних параметров. Даже от того, с какой стороны Вы к прибору подойдете
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