реши здачу вычисли и запиши ответ. плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше, чем в купейном . Всего в этих двух вагонах 90 пассажирских мест . Сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне? В купейном вагоне?

Математика

реши здачу вычисли и запиши ответ. плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше, чем в купейном . Всего в этих двух вагонах 90 пассажирских мест . Сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне? В купейном вагоне?

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