реши здачу вычисли и запиши ответ. плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше, чем в купейном . Всего в этих двух вагонах 90 пассажирских мест . Сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне? В купейном вагоне?
Математика
реши здачу вычисли и запиши ответ. плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше, чем в купейном . Всего в этих двух вагонах 90 пассажирских мест . Сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне? В купейном вагоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть X-купейный вагон, тогда пассажирский Х+18 из этого следует формула Х+(Х+18)=90 2Х+18=90 -сокращаем на 2 Х+9=45 Х=36-мест в купейном тогда в пассажирском Х+18=36+18=54 ответ:36-купейный,54-пассажирский.
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