Вставь синонимы, состоящие из такого же колличества букв, что и соответствующее слово: а) лес - б) горе - в) мороз - г) хотеть - д) темнота - е) крепость - ж) сообщение - з) невиданный - и) равнодушный

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Вставь синонимы, состоящие из такого же колличества букв, что и соответствующее слово: а) лес - б) горе - в) мороз - г) хотеть - д) темнота - е) крепость - ж) сообщение - з) невиданный - и) равнодушный

Автор: Гость