Вставь синонимы, состоящие из такого же колличества букв, что и соответствующее слово: а) лес - б) горе - в) мороз - г) хотеть - д) темнота - е) крепость - ж) сообщение - з) невиданный - и) равнодушный
Русский язык
Вставь синонимы, состоящие из такого же колличества букв, что и соответствующее слово: а) лес - б) горе - в) мороз - г) хотеть - д) темнота - е) крепость - ж) сообщение - з) невиданный - и) равнодушный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) не знаю б) беда в) стужа г) желать
Гость:
а) лес- бор б)горе- беда в)мороз-холод г)хотеть-желать д) темнота- потёмки е)крепость-цитодель ж)сообщение-извещение з)невиданный-диковинный и)равнодушный-беззаботнный
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