y=(x-2) (2x-3), y=0; y=(3x+2) (x-1), y=0
Алгебра
y=(x-2) (2x-3), y=0; y=(3x+2) (x-1), y=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0=(x-2)(2x-3) x-2-2 x+1-2 Ответ:-2
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