Помоги узнать по описанию название произведения.Напиши автора и название произведения: а)"Юный капитан,не останавливаясь ни перед какими трудностями и рискуя на каждом шагу жизнью,спасает от неминуемой смерти беззащитных друзей".

Литература

Помоги узнать по описанию название произведения.Напиши автора и название произведения: а)"Юный капитан,не останавливаясь ни перед какими трудностями и рискуя на каждом шагу жизнью,спасает от неминуемой смерти беззащитных друзей".

Автор: Гость