Помоги узнать по описанию название произведения.Напиши автора и название произведения: а)"Юный капитан,не останавливаясь ни перед какими трудностями и рискуя на каждом шагу жизнью,спасает от неминуемой смерти беззащитных друзей".
Литература
Помоги узнать по описанию название произведения.Напиши автора и название произведения: а)"Юный капитан,не останавливаясь ни перед какими трудностями и рискуя на каждом шагу жизнью,спасает от неминуемой смерти беззащитных друзей".
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АВТОР: Жуль Верн.ПРОИЗВЕДЕНИЕ: Пятнадцатилетний капитан
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